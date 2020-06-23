شكرا لقرائتكم خبر عن حسن قداح لاعب يد الزمالك يتعرض لحادث مروع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حسن قداح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، لحادث سير مروع، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
وحرص «قداح» على طمأنة جماهير نادي الزمالك بعد نجاته من الموت إثر حادث السيارة الذي تعرض له.
وقال «قداح» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن إصاباته عبارة عن كدمات بالوجه والذراعين، فيما تهشمت السيارة.
وأضاف «قداح»: «الحمدلله على نجاتي.. فقد رأيت الموت بعيني أثناء الحادث لولا لطف الله».
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