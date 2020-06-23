شكرا لقرائتكم اتحاد الجودو يقرر شراء ترمومتر حرارى للكشف عن كورونا قبل عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين، شراء جهاز ترمومتر حرارى، لقياس درجة الحرارة، والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك قبل بدء النشاط الرياضى، والمقرر له بداية يوليو المقبل .

ومن المقرر أن يتم استخدام الترمومتر للاعبى المنتخب قبل الدخول الى صالات التدريب ، لضمان سلامتهم، والاطمئنان على درجة حرارة أجسامهم لاتخاذا للازم إن لزم الأمر .

كان اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، قرر إجراء تحليل ومسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل عودة النشاط الرياضى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة باقى اللاعبين المحيطين بهم فى التدريبات والمنافسات .

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وأكد مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو ، أن خضوع اللاعبين للمسحة يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالاتحاد، فى ظل اندراج الجودو ضمن الألعاب التلامسية، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف فخر الدين أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادة تحديد موعد خضوع اللاعبين للمسحة، خاصة أن التدريبات سيتم استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولى للعبة عن موعد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، يوم 30 يونيو الجارى .