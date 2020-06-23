شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يشيد برفض الأهلي إلغاء دوري اليد: قمة الثبات على المبدأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الإعلامي أحمد شوبير، على موقف إدارة النادي الأهلي، في رفضها لإلغاء دوري اليد رغم أن نادي الزمالك غريمه التقليدي هو الأقرب للتتويج باللقب، مشيراً إلى أن الأهلي كان النادي الوحيد ضمن الأندية المشاركة الذي رفض إلغاء الدوري.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة أون سبورت: الأهلي عنده ثبات في المبدأ، لأنه أصرعودة دوري اليد رغم أن الزمالك الأقرب للقب، ناس واضحة وعايزين الحياة الرياضية ترجع في كل المناحي.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل .

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من جانبه أكد عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، خلال اجتماع المجلس، أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل اتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

وأبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع اليوم لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

كان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر قد قرر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.