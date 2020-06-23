شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تخصيص غرفة لعزل المشتبه بإصابتهم بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسئولو النادي الأهلي غرفة داخل جهاز الكرة لعزل المصابين بكورونا أو المشتبه في اصابتهم، قبل العودة للتدريبات غداً الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأنتهى مسئولو الأهلي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز وكأس مصروبطولة دوري أبطال افريقيا

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ومن المقرر أن يقيس الجهاز الطبي بالأهلي الحرارة يومياً لجميع المتواجدين في المران على أن يتم عزل أي شخص يشتبه في اصابته بعيداً عن باقي المجموعة ،لحين توفير وسيله لنقله للمستشفى أو منزله وهو الأمر الذي سيتحدد بناءاً على حالته الصحية.

وجاءت عينة مسحات الكورونا للاعبي الأهلي وجميع العاملين بجهاز الكرة سلبية وفقاً لتأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح غداً الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.