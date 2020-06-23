شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب وزير الشباب بإنشاء متحف رياضي بصورة الخطيب وحسن شحاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإنشاء متحف رياضي من أجل توثيق الأحداث الرياضية، وقال يونس في تصريحات عبر برنامجه "الفيلسوف"، والذي يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: أحلم بتوثيق الأحداث الرياضية لتكون مرجعية للأجيال الجديدة من أجل التعرف على نجوم الرياضة في مصر وتاريخنا.

وأضاف يونس: سأتقدم بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي لإنشاء هذا المتحف، وليكون أبرز ما فيه صورة محمود الخطيب أسطورة الأهلي وحسن شحاتة أسطورة الزمالك.

واستطرد أيمن يونس: "عانيت من عدم توثيق هدفي في السويس كأسرع هدف، وذهبت للاتحاد وسألتهم هل وثقتم هدفي؟".

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في سياق آخر، تمسك مسئولو نادى الزمالك بموقفهم الرافض لاستكمال المواسم في دوريات كرة القدم واليد والطائرة حيث جدد النادى موقفه الثابت وطلبه بضرورة إلغاء جميع المواسم الرياضية في العام الجاري، لجميع الأنشطة والمنافسات على حد سواء خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن مسئولي نادى الزمالك رفضهم استكمال موسم كرة اليد، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم بأسره خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، مع ممثلي الأندية لمناقشة مصير بطولات الموسم الحالي، ومنها دوري المحترفين.

ومن قبلها كان الزمالك قد رفض أيضا، استكمال فريق الكرة الطائرة للموسم، خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، برئاسة سامح حمدي.، حيث تحدث محمد مصيلحي المدير الفني للنادي الأهلي باقتراح يتمثل في اسكتمال الدوري في شهر 9 المقبل وخوض باقي منافسات المسابقة خلال شهر على الأكثر في حالة استكمال المسابقة بنفس النظام وهو إقامة المباريات كل يوم إثنين وخميس.

واتفق ممثلي جميع الأندية على ضرورة استكمال النشاط بشرط ان يتم استئنافه بعد النصف الأول من شهر أغسطس، إلا نادي الزمالك كان النادي الوحيد الذي اعترض على فكرة استكمال المسابقة وطالب بإلغاء الموسم.