شكرا لقرائتكم شوبير ينفى مطالبته بإلغاء الدوري الجديد ويؤكد: كورونا لن ينتهي قبل 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لم يطالب مطلقاً بإلغاء الموسم الجديد من أجل استكمال الموسم الجاري، مشيراً إلى أنه بات من الضروري التعايش مع وباء كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة ولا يوجد سبيل آخر، ولا يمكننا إيقاف الحياة والضغط على الاقتصاد الوطني أكثر من ذلك.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير"، والذي يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: لم أصرح مطلقاً بإلغاء الدوري الجديد، وليست هناك أزمة أن ننتهي من دوري الموسم الجاري يوم 15 اكتوبر ونبدأ الدوري الجديد.

وأضاف شوبير: بعض الخبراء أكدوا أن وباء كورونا لن ينتهي قبل 5 سنوات، ولذلك لا يمكن إيقاف الحياة طوال هذه الفترة حتى لا نضغط على الاقتصاد الوطني أكثر من ذلك، ويجب أن نتعايش مع الوضع الحالي.

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واستطرد شوبير مازحا: يقولون أنه من الممكن تخفيف الحظر اليوم بقرارات من الحكومة "بقولهم بس بلاش الكورة عشان حرام".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم يناقش فكرة إلغاء بطولة الدورى وتتويج الأهلى باللقب فى إجتماعاته مع أندية الدورى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت، "اللى بيحصل ده تهريج، الجناينى لم يناقش فكرة إلغاء الدورى وتتويج الأهلى باللقب ده قرار دولة لازم يتنفذ، كل ما يقال بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة ومن نسج خيال أصحابها".

وأضاف شوبير،"بقول للجنة الخماسية لا تستجيبوا للضغوط، إعلان جدول الدورى حتى لو ثلاثة أسابيع هو القول الفصل وسوف يحسم كل الأمور، لا تسمعوا للعويل والصراخ، اسمعوا لصوت العقل فقط، ورجعوا الحياة الكروية لطبيعتها مثل كل دوريات العالم ".

وتابع شوبير، "ماذا سنفعل لو قررنا إلغاء الدورى الحالى وقررنا بداية دورى جديد فى سبتمبر المقبل، ومع أول أسبوع أصيب أحد اللاعبين بكورونا وتقرر إلغاء المسابقة ماذا سنفعل بعد ألغاء دورين ؟