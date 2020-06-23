شكرا لقرائتكم اتحاد السباحة يبحث مع اللجنة الطبية مصير مسابقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، اجتماع عصر اليوم الثلاثاء ، مع اللجنة الطبية الخاصة بالاتحاد ، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي، لمناقشة كيفية عودة النشاط الرياضي وحسم موقف المسابقات الخاصة بالاتحاد في هذا الموسم ، سواء بالاستكمال بعض المسابقات وإلغاء البعض .

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

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وأكد وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.

يذكر أن ، ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، عضوا اللجنة الأولمبية المصرية ، قد طرحا خلال الاجتماع الأخير للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع للتأمين الشامل على جميع المدربين فى جميع الاتحادات الرياضية فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة ياسر ادريس ومقرر اللجنه ايهاب امين على ان يقوما باستكمال اللجنه بخبراء فى مجال التامين وإعداد تقرير شامل من أجل تنفيذ المشروع .