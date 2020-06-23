شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر مد عقد مروان محسن موسمين إضافيين.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع مروان محسن مهاجم الفريق على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده بحيث ينتهي عقد المهاجم الدولي في موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التي جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلي قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق ولكونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبي الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع سيد عبد الحفيظ تقرير للجنة التخطيط بالأهلي للموافقة بشكل رسمي على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها سيتم الموافقة على الأمر بشكل رسمي في اجتماع مجلس إدارة النادي، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

Advertisements

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وانتهى مسئولو الأهلي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، في الوقت الذي أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن جميع عينات لا عبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها أ جاءت سلبية مما جعل النادي يستكمل قرار العودة للتدريبات بشكل طبيعي.