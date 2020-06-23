شكرا لقرائتكم المصرى يقرر صرف جزء من مستحقات لاعبيه على دفعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبيه، صرف شهر من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى على دفعات بحيث يقوم كل لاعب بقضاء حوائجه والصرف على أسرته خاصة أن هناك لاعبين مغتربين .

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أنه فى حالة إلغاء الدوري سيتم منح اللاعبين شهر واحد فقط، حسب الاتفاق المبرم معهم سابقا ، عندما وافقوا على خصم 50 % من مستحقاتهم المالية لدى النادى بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم باكمله منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى .

وأضاف نفس المصدر أنه فى حالة التأكد من استكمال النشاط الكروى ، فإن إدارة المصرى ملزمة بصرف باقى المستحقات المالية للاعبين .

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من ناحية آخرى يجرى لاعبو المصرى البورسعيدى المسحة الأولى لهم ضد وباء كورونا اليوم الثلاثاء بمقر النادى ببورسعيد فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة على كل الأندية ويقوم بمراقبته وتنفيذه مسئولو اتحاد الكرة على كل الأندية لاتخاذ قرارات صارمة ضد أى شخص مخالف.

كان مجلس الوزراء قرر إيقاف النشاط الرياضى منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا، ثم قرروا عودة النشاط نهاية الشهر الجارى على أن تعود المباريات يوم 25 يوليو المقبل، إلا أنهم أكدوا ضرورة عمل مسحتين لكل فريق قبل النزول للتدريبات بشكل تدريجى.

ووجه عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه وإصراره على إنشاء استاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اهتمامه بهذا الملف والسعى على إنهائه فى أسرع وقت.

وتمنى حلبية خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن يتم الموافقة على طلب مجلس الإدارة بزيادة سعة الاستاد حتى يتسع لاستقبال 20 ألف متفرج بدلاً من 12 ألف فقط، وذلك حتى يتمكن الفريق البورسعيدى من إقامة مبارياته الدولية على الملعب.