شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف سبب تأخر عودة فايلر لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سيعود في نهاية شهر يونيو الجاري، من أجل استكمال التزاماته مع الفريق الأحمر، وفقاً لعقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري بين الطرفين.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون سبورت: فايلر سيعود آخر الشهر لكن لديه مشكلة زوجته لأنها ترغب في الإطمئنان على الوضع الصحي أولاً قبل اتخاذ القرار النهائي مع الأهلي.

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أضاف شوبير: فايلر من جواه عايز يكمل مع الأهلي ومعاونيه شغالين مع الفريق بقرار منه دون أي مشكلة، ومازال السويسري يدرس الوضع حالياً مع عائلته وزوجته، هو لديه عقد سيكمله مع الفريق ولكن ما بعد ذلك سيقرره.

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم يناقش فكرة إلغاء بطولة الدورى وتتويج الأهلى باللقب فى إجتماعاته مع أندية الدورى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت، "اللى بيحصل ده تهريج، الجناينى لم يناقش فكرة إلغاء الدورى وتتويج الأهلى باللقب ده قرار دولة لازم يتنفذ، كل ما يقال بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة ومن نسج خيال أصحابها".

وأضاف شوبير،"بقول للجنة الخماسية لا تستجيبوا للضغوط، إعلان جدول الدورى حتى لو ثلاثة أسابيع هو القول الفصل وسوف يحسم كل الأمور، لا تسمعوا للعويل والصراخ، اسمعوا لصوت العقل فقط، ورجعوا الحياة الكروية لطبيعتها مثل كل دوريات العالم ".