شكرا لقرائتكم خبير: لو انسحب الزمالك من الدوري ستكون عقوبته الهبوط للدرجة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، عن موقف ناديي الزمالك ومصر عن التمسك بالإنسحاب من الدوري، وفقا للتصريحات الصادرة عن مسئولي النادين بعدم خضوع لاعبيهم لمسحات كورونا أو أداء التدريبات الجماعية.

قال بيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك فرق بين عودة النشاط واستئناف المسابقات ، قرار دولة عودة النشاط، واستئناف المسابقات قرار الجمعية العمومية، وكرة القدم بها تلاحم وهو ما يسبب عدوى وكرة القدم أقل من لعبات أخرى فيها تلامس بشكل أكبر مثل المصارعة.

وشدد بيومي، على أن قرار الغاء الدوري بيد الجمعية العمومية وليس مجلس الاتحاد وحاليا الوسط الرياضي منقسم، كاتحاد الكرة فهذا القرار أعلى من سلطاته وقرار الإلغاء له تبعات كثيرة على رأسها المراكز الخمس الأولى والهبوط ولو اتخذ مسئولي الجبلاية القرار بشكل منفرد سيكون عليه اعتراضات.

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ولكن قرار استكمال المسابقة به خطورة ويتوجب أن يتحمل اللاعبين تكلفة الإجراءات الوقائية وليس اتحاد الكرة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بسبب التلاحم والتلامس فيما بينهم.

وعن الفريق المنسحب سواء الزمالك أو نادي مصري أكد محمد بيومي، أن الزمالك لو انسحب في أي مباراة أخرى ستكون عقوبته الهبوط لدوري الدرجة الرابعة ، وقرار الهبوط للدرجة الأدنى يقصد الدرجة الرابع، لأن هناك من يفسرها أنها الدرجة الثانية وهذا تفسير خاطئ، مشيرا إلى أن الزمالك سبق له الإنسحاب من مباراة سابقة أمام الأهلي وتكرار الإنسحاب يعرضه للهبوط إلى الدرجة الرابعة.

وأضاف محمد بيومي، أن انسحاب نادي مصر تطبق عليه لائحة خصم ثلاث نقاط واحتساب الفريق المنافس فائزا بنتيجة 2 / 0، وحال تكرر الإنسحاب يتعرض لعقوبة الهبوط للدرجة الرابعة.