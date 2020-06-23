مرتضى منصور يتحدى قرار الحكومة:"لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحة كورونا"

جدد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رفضه لخضوع لاعبي الفريق لمسحة كورونا التي يتم إجراؤها حاليًا لأندية الدوري الممتاز من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤكدًا رفض إدارة الزمالك أن يلعب الفريق في الدوري هذا الموسم نظرا لاستمرار جائحة كورونا.
قام لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، بكتابة تعهد، بعدم النزول إلى الملعب خلال الفترة المقبلة، وخوض مباريات الدوري العام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد مصدر مطلع داخل الفريق، أن جميع اللاعبين، كتبوا تعهدا، وتم إرسالها لقائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" من أجل إعلانها، والتأكيد على رفض لاعبي الفريق النزول إلى الملعب وخوض المباريات المقبلة من الدوري.
وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة جاءت من لاعبي الفريق الأبيض، نظرا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" بضرورة موافقة اللاعبين من أجل خوض المباريات في هذه الفترة الصعبة التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد.
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