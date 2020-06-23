نابولي يواجه هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يخوض فريق نابولي الفائز بلقب كأس لإيطاليا مباراة هامة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه هيلاس فيرونا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي في مدينة فيرونا بدون جمهور، ضمن منافسات الجولة30 من جمهور، ضمن منافسات الجولة30 من الدوري الإيطالي ويخوض نابولي صاحب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة اللقاء منتشيا بفوز بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح ، حيث يبحث عن تعديل مركزه في جدول الترتيب. بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح ، حيث يبحث عن تعديل مركزه في جدول الترتيب. في الوقت الذي يبحث فيه فريق هيلاس فيرونا صاحب المركز الثامن برصيد 38 مقطة عن الاستمرار في النتائج الجيدة التي يقدمها هذا الموسم .

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