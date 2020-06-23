تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة، في مواجهة أتلتيك بلباو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي: اللقاء بالتشكيل التالي: Advertisements حراسة المرمى: شتيجن الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا الوسط: فيدال - بوسكيتس - آرثر الهجوم: ميسي - جريزمان - سواريز

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