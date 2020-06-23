كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة، في مواجهة أتلتيك بلباو مساء اليوم الثلاثاء، ضمنالجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.
ومن المتوقع أن يخوض برشلونةاللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا
الوسط: فيدال - بوسكيتس - آرثر
الهجوم: ميسي - جريزمان - سواريز
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.