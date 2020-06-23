توتنهام في مواجهة مثيرة أمام وستهام في الدوري الإنجليزي .. الليلة

يخوض فريق توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مباراة مثيرة الليلة عندما يستضيف نظيره وستهام يونايتد صاحب المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة ، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي . منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي . تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الثلاثاء على ملعب توتنهام هوتسبير . وتكمن صعوبة المباراة في رغبة الفريقين الملحة في تحقيق الفوز حيث يبحث توتنهام عن التقدم خطوة للأمام للدخول وسط الكبار في حين يرعب وستهام في الهروب من شبح الهبوط الذي بات قريبا منه بشكل كبير .

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