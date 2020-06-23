برشلونة يواجه أتلتيك بلباو بحثًا عن استعادة الانتصارات وصدارة الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع أتلتيك بلباو، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.
يبحث برشلونة عن استعادة الانتصارات بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام إشبيلية بالتعادل السلبي، بجانب استعادة صدارة الدوري من ريـالمدريد، حيث يتفوق الملكي بالفارق بين الأهداف التي سجلها والتي سكنت شباكه، وعددهم 36 هدفًا، عكس برشلونة، حيث إن الفارق بين الأهداف التي سجلها والتي دخلت مرماه 38 هدفًا، بينما يمتلك الفريقان 65 نقطة.
بينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي، على ملعب سبوتات دي فالنسيا، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي نفس الموعد، يلتقي بلد الوليد مع خيتافي أيضًا.
يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 52 نقطة، أما ليفانتي فيأتي في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.
بينما يحتل خيتافي المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويحل بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.
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