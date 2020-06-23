برنامج إسباني يكشف حقيقة إصابة هازارد

كشف برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، حقيقة إصابة البلجيكي إدين هازارد، نجم ريـال مدريد، بعد جلوسه علىدكة البدلاء في لقاء فريقه الأخير بالدوري الإسباني أمام ريـال سوسيداد.
أكد البرنامج، أن هازارد بحالة جيدة لكن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، فضل منحه بعض الراحة لتجنب إصابته بالإرهاق.
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