ليستر سيتي يواجه برايتون في مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليستر سيتى صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة نظيره برايتون صاحب المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة في مباراة مهمة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي . منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي . وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساء، على ملعب ووكرز وهو الملعب الأساسي لفريق ليستر ستي والذي يسعى إلى الفوز باللقاء ومواصلة نجاحاته في الدوري لضمان بقائه في المركز الثالث وخوض بطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل . يسعى إلى الفوز باللقاء ومواصلة نجاحاته في الدوري لضمان بقائه في المركز الثالث وخوض بطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل . في حين يحاول فريق برايتون الهروب من دوامة الهبوط بالبعد عن مراكز الخطر في جدول ترتيب الدورى الانجليزي .

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