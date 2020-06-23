لجنة الحكام تطلب معسكرًا لمدة 10 أيام قبل انطلاق الدوري

طلبت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، من اتحاد الكرة، معسكرًا لمدة 10 أيام لتجهيز الحكام لبطولة الدوري الممتاز.

أكد مصدر في اللجنة أن الحكام يتدربون بشكل فردي في الأيام الحالية، واللجنة طلبت توفير معسكر لمدة 10 أيام قبل موعد انطلاق الدوري الممتاز،

موضحًا أن المعسكر سيشهد تذكير للحكام ببعض جوانب القانون وكذلك تقنية الفيديو.ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن الموعد الرسمي لاستئناف الدوري خلال الأيام المقبلة بعد التشاور مع الأندية.