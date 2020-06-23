محترفو الهلال السعودي يعودون إلى الرياض استعدادًا لاستكمال الدوري

أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن وصول محترفي الفريق إلى الرياض، استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

نشر نادى الهلال السعودي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصول الفرنسي بافيتيمبي جوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جوفينكو

والكوري هيون سو رباعي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد إلى الرياض على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.

والتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات أثناء وصولهم إلى الرياض، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

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