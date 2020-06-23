جامعة أسيوط تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام"

ينطلق اليوم مؤتمرا علميا دوليا تنظمه جامعة اسيوط، تحت عنوان "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويتكون المؤتمر من عدة ندوات تبدأ بندوة عن "دور الإتحاد الرياضي المصري للجامعات في تنشيط الرياضة الجامعية". ويتولى رئاسة المؤتمر والاشراف عليه الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية.

يتناول المؤتمر عددا من الملفات الهامة أبرزها : استعراض أنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "دورة الشهيد الرفاعى"، وأنشطة الإتحاد المستحدثه، والحديث عن لقاءات الكليات العسكرية، والمشروعات القومية، والمشاركات والمهرجانات الرياضية.

بالاضافة الى مناقشة الخطة المقترحة للأنشطة الرياضية "المشاركة عن بعد عن طريق الإنترنت"، واستعراض النشاط الدولى للاتحاد، والمعسكرات والأنشطة الصيفية،

اضف الى ذلك تنظيم بطولتى العالم للجامعات الإسكواش 2022 وكرة اليد 2024.

وسيقوم بالتحدث عن بعد في المؤتمر كلا من الدكتور سعيد الحساني رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حملاوي عبد الحليم نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عبد الحكيم رزق وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.