بتنظيم إماراتي .. 77 مدربا مصريا شاركوا بالدورة التدريبية للريشة الطائرة للاولمبياد الخاص

انتهت الدورة التدريبية على أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص بتنظيم إماراتى برعاية اتحاد اتحادات الرياضة العربية و الأولمبياد الخاص الدولى والاتحاد العربي للريشة الطائرة ، والتي شهدت مشاركة 163 مدربا ومدربة مثلوا 11 دولة عربية هي الإمارات ، مصر ، البحرين ، المغرب ، الأردن ، السعودية ، لبنان ، فلسطين ، العراق ، السودان ، موريتانيا .

وخرجتالدورة بالعديد من النتائج المثمرة أبرزها العمل على اقامة دورات مماثلة برعاية اتحاد الاتحادات الرياضة العربية و الأولمبياد الخاص الدولي والاتحادات الرياضية العربية للرياضات ال30 الصيفية التي يمارسها لاعبو الأولمبياد الخاص فى مختلف برامج المنطقة ، الى جانب الثمانى رياضات شتوية، وشارك من مصر فى هذه الدورة 77 مدربا ومدربة .

وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت قيام سعد بن صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للدورة ممثلاً عن المجلس الرياضي العربي و اتحاد الاتحادات الرياضية العربية ، حيث نقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية و سعود العبد العزيز الأمين العام .. و تمنياتهم بدوام التوفيق و استمرارية العمل لخدمة الرياضة بالوطن العربي، و توجيه الشكر الى الاولمبياد الخاص الدولى بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ورئيسة الاقليمى المهندس أيمن عبدالوهاب ، و الاتحاد العربي للريشة الطائرة برئاسة د. سوسن حاجي تقوى ، و الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شما بنت سهيل المزروعى وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات

، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ، والإشادة بعمل إدارة الرياضة الأولمبياد الخاص الإماراتي والتعاون مع الجهات الفنية العربية ذات الاختصاص.

فيما ألقى كلمة الرئيس الاقليمى الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والذي نقل تحيات الرئيس الاقليمى لكل من شارك فى إنجاح إقامة تلك الدورة ، والتي حظيت بمشاركة عدد كبير من المدربين من عدد من الدول العربية مما يبشر بأن رياضة الريشة الطائرة من الرياضات القادمة وبقوة ، وان التعاون والدعم من أجل إقامة هذه الندوة والمتمثل فى اتحاد الاتحادات الرياضة العربية والاتحاد العربي للريشة الطائرة ، وبتنظيم رائع من الأولمبياد الخاص الإماراتي يجعل الإنسان شديد التفاؤل من أداء عمل راق ورائع من أجل ذوى الاعاقة الفكرية ، الأمر الذي يجعلنا نسعى جاهدين لاستثمار هذا النجاح مع مختلف الاتحادات الرياضية العربية ، وإقامة دورات مماثلة فى مختلف برامج المنطقة ، وان كل ذلك سوف يصب فى مصلحة اللاعب ، مشيدا بتنظيم البرنامج الاماراتى ومديره الوطنى طلال الهاشمي .

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فيما قام جعفر ابراهيم امين عام الاتحاد العربي للريشة الطائرة والمحاضر بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة و هو ايضا لاعب دولي سابق بتوجيه الشكر الى الاولمبياد الخاص الدولى و الإماراتى على التعاون فى تنظيم الدورات وورش العمل. وأن الجميع يعمل لتمكين أصحاب الهمم

بالمجتمعات العربية. مشيرا بأن استخدام الرياضة كوسيلة هامة جدا من اجل تعزيز الدمج المجتمعى، وأن الاتحاد العربي للريشة الطائرة ومن خلال العلاقة المتميزة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ، أثمر عن تعاون كبير و نعمل على مد أواصر التعاون مع كافة برامج المنطقة، وان الاتحاد العربى يهتم خلال تلك الفترة بنشر الثقافة الرياضية وضرورة تضافر جهود الجهات الرياضية العربية لتقديم مضمون متميز.

وكان شريف الفولى المدير العام للالعاب والمسابقات فى الاولمبياد الخاص الدولى قد ألقى محاضرة شاملة تعريفية بالمسابقات والالعاب التى يشهدها الاولمبياد الخاص والفرق بين العابا محلية او وطنية او اقليمية او عالمية ، وكذلك المسابقات والتى يمكن ان تكون فى رياضة واحدة ، وبين هيئة او مدرسة ، والألعاب العالمية سواء الصيفية او الشتوية، و الرياضات الموحدة وأهميتها

فيما قام د. باسم تهامي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للعبه ، ومدير بطولة مصر الدولية التابعة للاتحاد الدولي منذ ٢٠١٥ وحتي الآن لمدة ٥ سنوات، والمندوب الفني للريشة الطائرة في الألعاب العالمية الصيفية لوس انجلوس ٢٠١٥، وعالمية أبوظبي ٢٠١٩، وعضو عضو لجنة تطوير قوانين الأولمبياد الخاص الدولي من ٢٠١٢ حتى يناير ٢٠٢٠ بالحديث عن كيفية تقسيم لاعبي الريشة الطائرة ، وطرق تقييم اللاعبين وفق درجة أداء اللاعبين للمهارات الفردية ، ومسابقات الريشة الطائرة في الأولمبياد الخاص.

وقام جعفر ابراهيم امين عام الاتحاد العربي للريشة الطائرة بالتعريف بالاتحاد العربي للريشة الطائرة و برامجه المختلفة ودور الاتحاد الدولي للريشة الطائرة فى دعم رياضة الأولمبياد الخاص، واستعرض فوائد رياضة الريشة الطائرة.، والمهارات الرئيسية فى رياضة الريشة الطائرة.،والمهارات الهامة التي يجب ان يتمتع بها المدرب الرياضي بقطاع اصحاب الهمم للاولمبياد الخاص؟، والهيكل العام لدرس الوحدة التدريبية للريشة الطائرة. ، والمتغيرات التي قد تقوم بها كمدرب خلال الوحدة التدريبية لزيادة دافعية اللاعبين. ،والتعريف ببرنامج وقت الريشة التابع للاتحاد الدولى، وأدوار المدرب أثناء التدريبات و المباريات