رياضة | إسلام مهدي يكشف عن موعد عودة فايلر للأهلي والسبب الحقيقي في تأخره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسلام مهدي يكشف عن موعد عودة فايلر للأهلي والسبب الحقيقي في تأخره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي إسلام مهدي، أن السويسري رينية فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، سيعود فى نهاية شهر يونيو الجارى، من أجل استكمال التزاماته مع الفريق الأحمر، وفقاً لعقده الذى يمتد حتى نهاية الموسم الجارى بين الطرفين.

وقال مهدي في تصريحات صحفية: الأقرب أن فايلر سيعود آخر الشهر لكن لديه مشكلة زوجته لأنها ترغب فى الاطمئنان على الوضع الصحي أولاً، قبل اتخاذ القرار النهائى مع الأهلى، مشيرا الى أنه يرغب في استكمال مسيرته مع الأهلي ، ومازال السويسري يدرس الوضع حالياً مع عائلته وزوجته، هو لديه عقد سيكمله مع الفريق ولكن ما بعد ذلك سيقرره.

وأضاف: عدم وضوح الرؤية في مصر حتى الآن من استكمال الدوري أو إلغاؤه هو السبب في تأخر حسم موقف عودة المدرب من سويسرا في ظل العروض التي انهالت عليه في الفترة الأخيرة، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الأهلي في المسابقة المحلية والصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأختتم: الأهلي طالب فايلر بضرورة العودة سريعا وذلك لحسم العديد من الملفات المتعلقة بموسم "المريكاتو" الصيفي الحالي وانهاء الجدل في الرحلين واللاعبون المتوقع التعاقد مهم.