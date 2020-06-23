رياضة | رتوش أخيرة تفصل طاهر محمد عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رتوش أخيرة تفصل طاهر محمد عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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وطلب نادي المقاولون العرب التعاقد مع لاعبين من أصل 4 أسماء حددهم من الأهلي وهم كل من ناصر ماهر وحسين السيد وأحمد ياسر ريان وباسم علي حسب ما طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق.

ولا يمانع الأهلي في مطالب المقاولون العرب بضم لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة ولكن يعتبر الخلاف حاليا على المقابل المادي الذي يطلبه النادي لبيع طاهر محمد.

ويتبقى حاليا توصل الناديين إلي اتفاق نهائي في الفترة المقبلة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.