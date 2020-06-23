رياضة | رسميا.. الإسماعيلي يرفض استكمال بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الإسماعيلي يرفض استكمال بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان رفضهم لاستكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

الإسماعيلي يرفض استكمال بطولة الدوري

Advertisements

وكان وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي أعلن في وقت سابق، عودة بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو القادم، على أن تستأنف التدريبات 20 يونيو الجاري.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا منذ قليل، أعلن من خلاله رفضه استكمال الدوري قبل الحصول على تعهد كتابي من اللجنة الخماسية بتحملهم مسؤولية حدوث أي أضرار على اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.

وجاء بيان الإسماعيلي الرسمي على النحو التالي: