رياضة | بيرنلي يعلق على واقعة مباراة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيرنلي يعلق على واقعة مباراة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان نادي بيرنلي الإنجليزي ما حدث في مباراة مانشستر سيتي بعد أن حلقت طائرة في ملعب الاتحاد تحمل لافتة "حياة البيض تهم بيرنلي" في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 30 من البريمير ليج.

ظهرت الطائرة لوقت قصير، بعد أن جثا لاعبو الفريقين على ركبهم دعماً لحركة لحركة "حياة السود مهمة".

ولم تظهر إشارة إلى هوية منظم فكرة الطائرة واللافتة.

وارتدى كل اللاعبين في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز قمصاناً تحمل عبارة "حياة السود مهمة" بدلاً من أسمائهم، بعد فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد 19.

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وأصدر بيرنلي بياناً بين شوطي المباراة قائلاً: "النادي القادم من لانكاشير "يدين بشدة" هذه التصرفات" مضيفاً أنه سيتعاون مع السلطات لتحديد من كان وراء هذا التحرك.

وقال النادي: "يمتلك النادي سجلاً يفخر به في التعاون مع كل الأجناس والديانات عبر نظامه المجتمعي الحاصل على جوائز، ويقف ضد أي عنصرية من أي نوع".

وتابع: "نساند تماماً الدوري الإنجليزي الممتاز في مبادرة حياة السود مهمة، وتماشياً مع كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى التي أقيمت بعد استئناف الموسم، جثا لاعبونا بمحض إرادتهم على ركبهم عند انطلاق المباراة على ملعب مانشستر سيتي".

وأضاف: "نعتذر بشدة لرابطة الدوري الممتاز ومانشستر سيتي وكل الذين ساعدوا في الترويج لحركة حياة السود مهمة".