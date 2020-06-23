الامارات | أجانب الهلال السعودي يعودون إلى الرياض بطائرة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الهلال السعودي يعودون إلى الرياض بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي عبر موقعه الرسمي، وصول الفرنسي بافيتيمبي جوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي جوفينكو والكوري هيون سو رباعي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت إلى تكفل إدارة نادي الهلال بمصروفات عودة اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم.

وكان الهلال قد ذكر في بيان صحفي في 15 يونيو الجاري أن أعضاء فريقه الأول لكرة القدم، سيبدأون الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، حدد نهاية الشهر الجاري موعدا مبدئيا لعودة التدريبات، استعدادا لاستئناف المنافسات التي علقت في 13 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وأعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق، رفع التعليق عن النشاط الرياضي، اعتبارا من 21 يونيو الجاري، على أن تستئناف المسابقات الرياضية بدءا من الرابع من أغسطس المقبل.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط أمام النصر صاحب المركز الثاني، وتنتظره مواجهة في قبل نهائي كأس الملك أمام أبها، في موعد لم يتحدد بعد.

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