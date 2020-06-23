كريستيانو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

واصل مهاجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية، خلال مسيرته الكروية الرائعة، سواء على مستوى الأندية التى ارتدى قميصها، أو على المستوى الدولى مع منتخب بلاده البرتغال، بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين البرتغاليين في "الكالتشيو"، برصيد 43 هدفاً.



سجل كريستيانو هدف يوفنتوس الأول في شباك بولونيا، في المباراة التي انتهت لمصلحة اليوفي 2-0، ليصل بعدد أهدافه إلى 43 على مستوى "الكالتشيو"، متخطياً الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق روي كوستا، الذى لعب مع كلا من فيورنتينا وميلان، برصيد 42 هدفاً.

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ويعد صاروخ ماديرا، الهداف التاريخي للاعبين البرتغاليين في الدوريات الثلاثة الكبرى الإنجليزي، الإسباني، والإيطالي، إذ سجل 84 هدفاً مع مانشستر يونايتد، 311 هدفاً مع ريال مدريد، و43 هدفاً مع يوفنتوس.

وعلى المستوى الدولي، يعد كريستيانو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، والمنتخبات الأوروبية برصيد 99 هدفاً، والثاني عالمياً، خلف الهداف الإيرانى السابق علي دائي، صاحب 109 أهداف.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 هدفاً، خلف شيرو إيموبيلي 27 هدفاً.