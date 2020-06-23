شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي بالأهلي يمنح حسين الشحات إجازه 4 أسابيع قبل العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الطبي بالأهلي حسين الشحات مهاجم الفريق إجازة لمدة 4 أسابيع قبل العودة للتدريبات قابلة للزيادة بناءاً على حالته الطبية بعد العوة ، عقب أجرائه عملية الفتاق يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروي.

ويُحدد مسئولو الأهلي موعداً جديداً لإجراء مسحة كورونا لحسين الشحات، بعد تخلفه عن إجرائها مع زملائه اللاعبين لإجرائه الجراحة في نفس وقت سحب المسحة من زملائه يوم الأحد الماضي، بينما انتهت علاقة حسام عاشور قائد الأهلي بالنادي رسمياً رغم عدم انتهاء الموسم، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفيين بسبب مباراة اعتزاله.

Advertisements

وتجاهل مسئولو النادي الأهلي ابلاغ حسام عاشور بموعد المسحة التي تم اخذها من اللاعبين للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا، وقام مسئولو الأهلي بعمل جروب علي الواتس اب شهد تواجد جميع اللاعبين المسجلين في القائمة باستثناء عاشور.

واكد مسئولو الأهلي ان علاقة حسام عاشور انتهت بالنادي ويقترب حسام عاشور من الانتقال لاحد اندية الدوري السعودي بعد تراجع اللاعب عن اتمام انتقاله للزمالك في اللحظات الأخيرة.