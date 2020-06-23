شكرا لقرائتكم خبير يوضح موقف الزمالك ونادي مصر حال التمسك بالانسحاب من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية عن موقف ناديي الزمالك ومصر عن التمسك بالانسحاب من الدوري، وفقا للتصريحات الصادرة عن مسئولي النادين بعدم خضوع لاعبيهم لمسحات الكشف عن كورونا أو أداء التدريبات الجماعية.

قال بيومي في تصريحات خاصة أن هناك فرق بين عودة النشاط واستئناف المسابقات عوة النشاط قرار دولة واستئناف المسابقات قرار الجمعية العمومية ، وكرة القدم بها تلاحم وهو ما يسبب عدوى وكرة القدم اقل من لعبات أخرى فيها تلامس بشكل أكبر مثل المصارعة.

شدد على أن قرار الغاء الدوري بيد الجمعية العمومية وليس مجلس الاتحاد وحاليا الوسط الرياضي منقسم وكاتحاد كرة هذا القرار اعلى من سلطاتي وقرار الالغاء له تبعات كثيرة على رأسها المراكز الخمس الاولى والهبوط ولو اتخذ مسئولي الجبلاية القرار بشكل منفرد سيكون عليه اعتراضات

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ولكن قرار استكمال المسابقة به خطورة ويتوجب ان يتحمل اللاعبين تكلفة الاجراءات الوقائية وليس اتحاد الكرة، لأنهم الاكثر عرضة للاصابة بسبب التلاحم والتلامس فيما بينهم.

وعن الفريق المنسحب سواء الزمالك أو نادي مصري أكد أن الزمالك لو انسحب في أي مباراة أخرى ستكون عقوبته الهبوط لدوري الدرجة الرابعة ، وقرار الهبوط للدرجة الأدنى يقصد الدرجة الرابع، لأن هناك من يفسرها أنها الدرجة الثانية وهذا تفسير خاطئ، مشيرا إلى أن الزمالك سبق له الانسحاب من مباراة سابقة أمام الأهلي وتكرار الانسحاب يعرضه للهبوط إلى الدرجة الرابعة.

أضاف أن انسحاب نادي مصر تطبق عليه لائحة خصم ثلاث نقاط واحتساب الفريق المنافس فائزا بنتيجة 2 / 0، وحال تكرر الانسحاب يتعرض لعقوبة الهبوط للدرجة الرابعة.