شكرا لقرائتكم تعرف على سر إجراء الأهلي لرسم قلب وتحاليل دم للاعبيه مع مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الأهلي رسم قلب وتحاليل دم كاملة مع الخضوع لمسجة كورونا يوم الأحد الماضي قبل انطلاق التدريبات غداً الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة عقب انقطاع دام 3 أشهر ونصف بسبب جائحة كورونا، وأكد مسئولو الأهلي أن رسومات القلب والتحاليل ليس لها علاقة بالكورونا ولكنها فرصة مناسبة للاطمئنان على اللاعبين من كافة الوجوه من ناحية، ولتقديم التقارير الطبية التي يطلبها الاتحاد الافريقي الكاف بشكل سنوي قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا من ناحية أخرى.

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ويسعى الجهاز الطبي بالأهلي لعمل ملف لكل لاعب يتضمن حالته الصحية كاملة وكل أرقامه الطبية، ما يسهل مواجهة أي خطر على صحة أي منهم في المستقبل، ومن المقرر أن تظهر نتائج الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين خلال الساعات المقبلة، وقبل انطلاق تدريبات الفريق غدًا الأربعاء، وفقًا للبرنامج الموضوع من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حاليًا في سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته، وجاءت مسحات لاعبي الأهلي وجميع عناصر المنظومة لفيروس كورونا سلبية وفقاً لما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد خروج اشاعات أكدت إصابة 2 لاعبين بفيروس كورونا.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.