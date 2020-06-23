شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يدعو جماهير الزمالك للاحتفال بنادي القرن يوم 9 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء، للاحتفال بنادي القرن في التاسع من يوليو المقبل على أن يستمر الاحتفال في هذا التاريخ كل عام، سواء اعترف الاتحاد الأفريقي أن الزمالك هو نادي القرن وليس الأهلي أو لم يعترف، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر "بدعو جماهير نادي الزمالك اننا نعمل يوم محدد للاحتفال بنادي القرن الافريقي سواء اعترف الاتحاد الافريقي بالتلاعب او لاء والاجيال الي جاية تبقي عارفة كل حاجة في الموضوع ده ونرسخ عندهم اننا نادي القرن بالبطولات، ويكون يوم ٩ / ٧ من كل سنة".



أحمد عيد عبد الملك

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في سياق متصل، حددت لجنة ملف نادى القرن فى الزمالك 3 خطوات من أجل تصعيد الشكوى الخاصة بقضية نادى القرن، حيث جاءت أولى الخطوات بأن يتم تقديم شكوى أولاً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم حال رفضها سيتم تصعيد المسألة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتأتى الخطوة الأخيرة بتقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية، وشكل الزمالك لجنة تضم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة هانى زاده وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف إلى جانب محمد بيومى خبير اللوائح من أجل تحريك دعوى بشأن أحقية نادى الزمالك فى الحصول على لقب نادى القرن.

وأوضح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم الانتهاء من ملف نادى القرن خلال الأسبوع الجارى، لتقديم قضية بشأن أحقية نادى الزمالك فى الحصول على لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى مطلع القرن الجارى، حيث ترى إدارة النادى الأبيض أنهم الأحق بهذا اللقب نظرًا لأن الزمالك كان أكثر تتويجًا بالبطولات من الأهلى وقت توقيت إعلان الجائزة، ليقوم مسئولو الزمالك باستقدام محامٍ إيطالى من أجل تقديم الشكوى فى تلك القضية.

وقامت إدارة الزمالك بتعليق لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، وتحركت إدارة الزمالك لرفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والفيفا والمحكمة الرياضية بشأن أحقيقة النادى فى اللقب وسط تحرك الأهلى لمقاضاة الزمالك بشأن استخدام شعار نادى القرن.