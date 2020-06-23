شكرا لقرائتكم تعرف على رسائل شوبير لثلاثى الأهلي فتحي والشحات وعاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائده السابق، وذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت مؤخراً بين جماهير القلعة الحمراء بسبب الرسائل الغامضة التي بعث بها حسام عاشور عبر حسابه الشخصي على انستجرام، بعد عدم استدعاءه من جانب الأهلي لإجراء مسحة كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات قبل عودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت: بنصح عاشور بالهدوء "انت مش بتاع ميديا ولما بتتكلم بتغلط، ولك رصيد عند الأهلاوية، تاريخك لا يستطيع أحد أن ينكره أنت أكثر لاعب شال بطولات، بس اهدى يابني عشان الأمور تتلم.

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وأضاف أحمد شوبير: عجبتني صورة أحمد فتحي في المسحة الأولى مع الأهلي بعدما شاهدت ابتسامته، الأهلي استقبل فتحي بطريقة محترمة فتحوا له الباب رغم قراره، وأحمد فتحي مصمم أن ينهي الموسم كويس ويحصد بطولة أفريقيا والدوري ويودع الجماهير بشكل لائق، والجماهير مرحبة وهذه علاقة جيدة من الطرفين تحترم ولا توجد عداوة.

واستطرد شوبير: مندهش من حسين الشحات لإجراءه جراحة الفتاق في هذا التوقيت، لا أعلم لماذا تأخر في إجراء العملية، الشحات برر بأنه كان يريد إجراء الجراحة خارج البلاد لكن هذه عملية بسيطة وتجرى في مصر بكشل طبيعي دون مشكلة، كل ما قرأته لم يقنعني في هذه القصة.