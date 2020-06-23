شكرا لقرائتكم الأهلي يستغل اجراء المسحة في عمل فحوصات طبية شامله للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل مسئولو النادي الأهلي اجراء مسحة الكورونا للاعبي الفريق في عمل كونسولتو كامل لجميع اللاعبين شمل بخلاف المسحة اجراء رسم قلب وعمل صورة دم كاملة، وذلك للاطمئنان على اللاعبين من جميع الجوانب الطبية، قبل استئناف الموسم الحالي وانطلاق الموسم الجديد، وقام مسئولو الأهلي بعمل تلك الإجراءات الطبية بناءاً على توصية من الجهاز الطبي بالنادي بقيادة خالد محمود، في ظل سعي الإدارة الحمراء لعمل ملف لكل لاعب يتضمن حالته الصحية كاملة وكافة ارقامه الطبية، مما يسهل مواجهة أي خطر على صحة أياً منهم في المستقبل.

ومن المقرر أن تظهر نتائج الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين خلال الساعات القادمة، وقبل انطلاق تدريبات الفريق غداً الأربعاء، وفقاً للبرنامج الموضوع من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حالياً في سويسرا لقضاء أجازه مع أسرته.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة الكورونا والتحاليل وصورة الدم يوم الأحد الماضي،وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع.