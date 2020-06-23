شكرا لقرائتكم عمر السعيد مهاجم الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 30 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك بعيد ميلاده رقم 30، حيث ولد السعيد في 23 يونيو عام 1990، فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الزرقاء حتى صيف 2013، وانضم عمر السعيد إلى فريق مصر المقاصة وشارك في 6 مباريات ولم يسجل، قبل أن يلتحق بفريق وادي دجلة، ليشارك في 12 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وانضم عمر السعيد إلى الإنتاج الحربي في موسم 2016، ليبدأ فصل مهماً في مسيرته الكروية، ليشارك في 39 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً، ثم انضم السعيد إلى فريق الجونة ليشارك في 42 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

في موسم 2019، التحق عمر السعيد بنادي الزمالك ليشارك في 50 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أخرين، واستطاع عمر السعيد أن يحصد مع الزمالك بطولة كأس مصر والكونفدرالية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

Advertisements

واقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة إلي صفوف ناديه السابق وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لإدارة الزمالك لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل للإعلان عن وجهته المقبلة، خاصة أن الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.

في نفس السياق فإن إدارة الزمالك لم تحسم حتي الأن موقفها من اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون سواء بالبيع او الاعارة او الدخول ضمن صفقات تبادلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للدوري سواء باستكمال الموسم الحالي او الغاءه واعلان موعد بداية الموسم المقبل.