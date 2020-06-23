شكرا لقرائتكم الأندية تستعجل اتحاد الكرة بحسم مصير الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتصالات عدة من أندية الدوري الممتاز يستفسرون فيه عن الموقف النهائي للدوري الممتاز وموعد إنطلاقه أم هل سيتم إلغائه وضرورة سرعة إخطارهم بهذه الأمور من أجل وضع خطة طويلة لتجهيز اللاعبين خاصة أنه تم تحديد يوم 25 يوليو موعداً لإستئناف بطولة الدوري من قبل وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي وهو ما أكد عليه مسئولو اتحاد الكرة خلال إجتماعاتهم مع أندية الدوري الممتاز الأسبوع المنقضي والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام ، أو تأجيل إنطلاقها للأسبوع الأول من أغسطس.

من ناحية أخرى، كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة تسابق الزمن من أجل إنهاء اللائحة الجديدة حتى يتم إرسالها إلى الجمعية العمومية للجبلاية تمهيدا لاعتمادها، موضحا أن ملامح اللائحة تكشفت بنسبة كبيرة بعد الاجتماعات الأخيرة مع الأندية، لافتا إلى أن أغلب الأندية وافقت على اقتراح تطبيق بند الـ 8 سنوات على المنصب بحيث يترشح كل من أمضى 8 سنوات على منصب تصاعدى سواء على النائب أو الرئيس.

تابع جمال محمد على فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن الأندية وافقت بالاجماع على مقترح اختيار نائب الرئيس بالانتخاب من الخارج، وليس بالاختيار الداخلى.

وتنتظر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وضوح الرؤية بشأن 3 قرارات حتى تعلن لجنة المسابقات بالجبلاية جدول مباريات الدورى العام لكرة القدم بعد قرار استئنافه، حيث تنتظر اللجنة تحديد موعد نهائى لإستئناف المسابقة سواء 25 يوليو أو عقب إجازة عيد الأضحى وتحديدا 5 أو 6 أو 7 أغسطس المقبل، كما تترقب اللجنة الخماسية بالجبلاية قرارات الكاف بشأن مواعيد المباريات المتبقية فى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية وكذلك الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى.

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كما سترسل اللجنة الخماسية جدول الدورى إلى الجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة على المواعيد والملاعب التى حددها اتحاد الكرة قبل اعلانه ، وهو ما يحتاج مزيدا من الوقت.

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية علي استئناف مسابقة الدوري الممتاز عقب إجازة عيد الاضحي المبارك وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الاندية علي عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعي حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدوري العام، علي أن تنتهي المسابقة في شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهي الدوري الحالي في شهر أكتوبر أو نوفمبر، علي أن يقام الدوري في الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادي الأهلي ممثلا في محمود الخطيب رئيس النادي خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهي الدوري الجديد في شهر يونيو أي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021