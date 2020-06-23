شكرا لقرائتكم اليوم.. اتحاد اليد يستكمل مناقشة تصورات الأندية فى جلسته الممتدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستكمل اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسته الممتدة من أمس لإستكمال مناقشة تصورات الأندية للموسم الجديد و شكل الدورى الموسم الجديد وكيفية استكمال الدورى الممتاز لتحديد الصعود .

واتفقت أندية كرة اليد على قرار إلغاء الدورى للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل خلال اجتماع الإتحاد مع الأندية فى ظل اتفاق الأندية الـ 14 الحاضرة على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

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وأبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية التى كام من المقرر مشاركتها فى اجتماع لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.