الامارات | فتح التسجيل للمشاركة في فعاليات أسبوع دبي البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل للمشاركة في فعاليات أسبوع دبي البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الفعاليات الرياضية التي ستقام في مهرجان دبي البحري الصيفي 2020، الذي ينظمه النادي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس النادي، على ضوء قرار الجهات المسؤولة في الإمارة بعودة المنافسات الرياضية إلى مختلف المناطق في إمارة دبي.

وقال بيان صحافي أمس: «أكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل في الفعاليات سيكون عبر الموقع الرسمي للنادي على الانترنت حتى موعد انطلاق المنافسات، وبإمكان الراغبين زيارة الموقع وملء استمارة التسجيل، وسيتم التواصل مع المشاركين عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فيما بعد».

وجاء في البيان: «من المنتظر أن ينظم النادي العديد من الأنشطة والفعاليات في شواطئ دبي اعتباراً من يوم بعد غد الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع ومحبي الرياضات البحرية الفردية، انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية المختصة في ما يتعلق بفتح جميع قطاعات الحياة ووفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة، والتي تراعي سلامة المشاركين وتوفر البيئة الآمنة».

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس المقبل من شاطئ الشروق في جميرا في الفترة المسائية عبر تنظيم استعراض الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد) واستعراض موتو سيرف الذي ينظمه النادي للمرة الأولى في شواطئ دبي على مسار تنافسي خاص، وتستمر لمدة ساعة كاملة بين المشاركين.

وتقام يوم الجمعة المقبل ثلاث فعاليات بحرية شيقة هي مسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك الصغيرة للمرة الأولى في دبي، وكذلك منافسات ألواح التجديف (واقف) التي سينظمها النادي للمرة الأولى في كايت بيتش خلال الفترة الصباحية، ثم ترتفع مظلات ألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف) في شاطئ نسناس في الفترة المسائية.

وسيكون ختام فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي يوم السبت المقبل مع منافسات الشراعية الحديثة، حيث ستقام سباقات قوارب الليزر 4.7 واوبتمست بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

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برنامج الفعاليات

الخميس 25 يونيو: الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد)، وموتو سيرف.

الجمعة 26 يونيو: ألواح التجديف واقف، وألواح التزحلق على الماء

(كايت سيرف)، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك.

السبت 27 يونيو: الشراعية الحديثة ليزر 4.7 واوبتمست.

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