الامارات | حمدان بن راشد يعيد تشكيل شركة النصر لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يعيد تشكيل شركة النصر لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، إعادة تشكيل شركة النصر لكرة القدم، برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب، ولمدة ثلاثة أعوام.

وقال نادي النصر على موقعه الرسمي، أمس: «أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، والذي جاء فيه ما يلي: نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، وبعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، والنظام الأساسي للنادي، والقرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ولمصلحة العمل، يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ليصبح كالآتي: عبدالرحمن عبيد أبوالشوارب رئيساً لمجس الإدارة، طارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عبدالرحمن محمد عبدالله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري، وقد حدّد القرار عمل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد».

التشكيل الجديد لشركة النصر لكرة القدم

عبدالرحمن أبوالشوارب (رئيساً).

طارق الجناحي (نائباً للرئيس).

عبدالرحمن الخاجة.

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جمعة الكعبي.

عادل شاكري.

علي المطوع.

سعيد المري.

- مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم يستمر عمله لمدة ثلاثة أعوام برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب.

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