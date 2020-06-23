شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض «مغالاة المقاولون» في طلباته المادية للتخلي عن «طاهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة النادي الأهلي مغالاة نادي المقاولون العرب في طلباته المادية للتخلي عن خدمات اللاعب طاهر محمد طاهر لصالح القلعة الحمراء.

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح وافق مبدئيًا على رحيل «طاهر» إلى الأهلي، ولكن على سبيل البيع وليس الإعارة.

واشترطت إدارة المقاولون الحصول على 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم اثنين من اللاعبين على سبيل الإعارة، للتخلي عن خدمات «طاهر» لصالح القلعة الحمراء.

من جهتها، طالبت الإدارة الأهلي بتخفيض المقابل المادي، مع الموافقة على فكرة انتقال اثنين من اللاعبين على سبيل الإعارة لذئاب الجبل.

وقررت إدارة الأهلي خوض جولة جديدة من المفاوضات من أجل حسم صفقة «طاهر»، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة بخدمات اللاعب.

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