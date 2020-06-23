شكرا لقرائتكم باسم علي: الأهلي مش هيقف على أحمد فتحي ومستحيل عاشور يروح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، عن رحيل أحمد فتحي عن صفوف القلعة الحمراء وتوقيعه إلى نادي بيراميدز.

وأكد باسم علي في تصريحات تلفزيونية: "قيمة أحمد فتحي فنياً كبيرة ولكن الأهلي لا يقف علي أحد وأتمنى له التوفيق". وتابع: "أحمد فتحي لاعب كبير وله ثقل داخل الملعب ولكن الأهلي لا يقف على لاعب وهناك العديد من اللاعبين الذين رحلوا بينما يضم الاهلي نجوم أخرى على مدار تاريخه". Advertisements وعن حسام عاشور، أوضح باسم علي: "حسام عاشور لن يلعب للزمالك وعمره ما يخسر جمهور الأهلي".

وكشف باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، حقيقة عودته للقلعة الحمراء في نهاية الموسم.

وقال باسم علي: "لم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي بشأن العودة من جديد، وأحترم قرار النادي الأهلي وتركيزي في اللعب والمشاركة والانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف: "إعارتي مع الجونة ستنتهي في نهاية الموسم وأركز في عودة الدوري مع الفريق الساحلي وبعدها سيتم حسم مصيري في الموسم الجديد".