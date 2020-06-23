شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: قرار عودة الدوري متسرع واللاعيبة بقالها 100 يوم في "الفريزر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إنه مازالت لدي القناعة أن قرار عودة الدوري متسرع، وكان الأولى بداية موسم جديد بدون استعجال، حتى لا تحدث إصابات للاعبين.

أضاف في تصريحات تلفويونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق إنه يملك معلومات بإصرار 13 ناديًا في الدوري المصري على عدم استئناف البطولة.

تابع المدير الفني للاتحاد السكندرى: "لابد أن يكون لـ حسام البدري دورًا ويقول رأيه، حتى لا ينعكس الأمر على المنتخب الوطني بإصابات اللاعبين والبدري بالتأكيد له دور غير معلن، ولكن لو لم يكن له دورًا فهذا يجعلنا نضع علامات استفهام، لأنه سيُسأل بعد ذلك على المنتخب حال حدوث شئ سلبي".

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وأكمل: "فترة إعداد اللاعبين شهر فقط بعد أن جلسوا 105 أيام في (الفريزر)، هذا درب من الخيال وليست رؤية فنية إطلاقًا".

واختتم: "لم يفكر أحد في الموسم القادم ماذا سيكون شأنه إذا استئنف هذا الدوري، ولن يكون هذا قبل 10 أغسطس المقبل وهذا بشكل مبدئي".