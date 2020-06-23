شكرا لقرائتكم طارق العشري: محمود وادي لن يرحل إلى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، على عدم رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لاسيما محمود وادي، بعدما ترددت وجود مفاوضات مع الزمالك لضمه.

وقال العشري فى تلفزيونية: "لن أوافق على رحيل اللاعب إلى القلعة البيضاء في الصيف المقبل، نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة.

وأضاف: "لن يرحل وادي وأى لاعب أخر فى الوقت الحالي على الإطلاق، نحن نحاول بناء فريق قادر على حصد البطولات والمنافسة بقوة".