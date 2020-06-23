شكرا لقرائتكم بعد تأكد سلبية المسحة الطبية الأولى.. وادى دجلة يستأنف تدريباته الجماعية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، لإستئناف تدريباته الجماعية، بداية من غدًا الثلاثاء، بعد أن تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق وكذلك الجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية أمس الأحد، للكشف عن فيرس كورونا، قبل عودة استئناف التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، عقب إصادر وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط، لاسيما وإنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءًا على تحليل الدم الذى خضع له الفريق منذ أيام، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

وأبلغ الجهاز الفنى لاعبيه بعودة التدريبات الجماعية بداية من غدًا الثلاثاء، ليصبح وادى دجلة أول الفرق العائدة للتدريبات بعد إجراء المسحة الطبية الأولى، ودون الانتظار للمسحة الطبية الثانية.

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ومازال هناك 4 لاعبين لم يخضعوا للمسحة الطبية الأولى، حيث غاب 3 منهم عن إجراء المسحة، أمس الأحد بسبب انشغالهم بخوض امتحانات الثانوية العامة، فيما غاب محمد رضا عن الإجراء نظرًا لإجرائه عملية جراحية.

ومن المقرر أن يخضع جميع اللاعبون لإختبار أوزان قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، ويرغب الجهاز الفنى لدجلة فى اختبار أوزان اللاعبين، للتأكد من حفاظهم على معدل لياقتهم خلال الفترة التى قضوها فى المنازل بسبب تفشيى فيرس كورونا، حيث يهدف نيكوديموس لمعرفة اللاعبون الذين زادت أوزانهم من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص لهم.