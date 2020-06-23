شكرا لقرائتكم باسم علي: الأهلي لم يبلغني بالعودة بعد انتهاء اعارتي للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، حقيقة عودته للقلعة الحمراء في نهاية الموسم.

وقال باسم علي في تصريحات تلفزيونية: "لم يتواصل معي أحد من النادي الأهلي بشأن العودة من جديد، وأحترم قرار النادي الأهلي وتركيزي في اللعب والمشاركة والانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف: "إعارتي مع الجونة ستنتهي في نهاية الموسم وأركز في عودة الدوري مع الفريق الساحلي وبعدها سيتم حسم مصيري في الموسم الجديد".

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