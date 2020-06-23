شكرا لقرائتكم إنبى: مصير محمد شريف في يد الأهلى ونحتاج فترة إعداد 8 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي مصير محمد شريف لاعب الفريق البترولى المعار من الأهلى.
قال محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2 :" أهلي صاحب القرار، نتمنى وجوده بالتأكيد وهو سعيد معنا، ونحن في تواصل مع القلعة الحمراء ولكن في انتظار وضوح الرؤية".
طالب مدير الكرة بفريق نادي إنبي بفترة إعداد لعودة نشاط كرة القدم، لمدة لا تقل عن 8 أسابيع وأضاف: "الطبيعي أن يحصل اللاعبين على إجازة شهر في الصيف، وقبل الموسم نخوض فترة إعداد 4 أسابيع، وحاليًا وبعد توقف 4 أشهر لابد أن تكون فترة الإعداد لا تقل عن 8 شهور، هذا مستحيل".
وواصل: "نحن مع عودة النشاط سواء تم استئناف الموسم أو تم إلغاءه لا توجد مشكلة، الأهم هو الحصول 8 أسابيع فترة إعداد".
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