شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: لم نتلقى عروضا سوى من الأهلي لضم طاهر طاهر ولن نزايد على اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بأنه لم يتلقى عروضا من أى فريق محلي أو خارجي لضم طاهر محمد طاهر حتى هذه اللحظة سوى عرض الأهلي قائلا: "لم نتلقى عروض سوى من الأهلي لضم طاهر طاهر ولن نزايد على اللاعب"

واضاف رئيس المقاولون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورت، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورت، مساء الاثنين: "طاهر طاهر أبدى رغبته في الانتقال للأهلي، ولاعب عقلاني وتفكيره سابق سنه ويدير حياته باحترافية جديدة".

وتابع رئيس المقاولون العرب: "الخطيب بنفسه هو من يقود مفاوضات انتقال طاهر طاهر للأهلي، وسنضع بند وجود نسبة من اعادة بيع طاهر طاهر حال انتقاله للأهلي".

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,واجه طاهر محمد طاهر، النادي الأهلي، خلال 6 مباريات، ليتذوق طعم الانتصار في 3 مباريات وخسر مثلهمk ولم يسجل في 6 مباريات ضد النادي الأهلي لكنه صنع هدف وحيد في هزيمة المقاولون العرب من القلعة الحمراء 5-2 ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

وكانت أول مواجهة لطاهر محمد طاهر ضد النادي الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري موسم 2013-2014 وفاز المقاولون العرب 2-1 وهو شارك لمدة دقيقة واحدة.