شكرا لقرائتكم المقاولون: حددنا 40 مليون جنيه لبيع طاهر طاهر للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون كواليس مفاوضات إدارة ناديه مع مسئولي الأهلى للتخلي عن خدمات طاهر طاهر نجم ذئاب الجبل الشاب. أضاف عادل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق:" حددنا 40 مليون جنيه لترك طاهر طاهر للأهلى". وأردف:"حتى هذه اللحظة، النادي الأهلي لم يرد على طلبنا سواء بالقبول أو الرفض".

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