شكرا لقرائتكم العشري: هناك صعوبات لاستكمال الدوري..ونخشي من إصابات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، أن استكمال بطولة الدوري الحالي أمر صعب على جميع الفرق.
وقال العشري فى تصريحات تلفزيونية: "استكمال الدوري أمر صعب للغاية، بخاصة وأننا نحتاج 8 أسابيع تأهيل للاعبين، بعد الفترة الطولية التي شهدت توقف النشاط وتخطت الثلاثة أشهر".
وأضاف: "الوقت صعب للغاية وهناك ضيق شديد في حال استئناف الدري العام يوم 25 من الشهر المقبل، سوف ينتهي خلال شهر أكتوبر، وهو ما يهدد استئناف الموسم الجديد، لابد من مراعاة كل ذلك خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة".
قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي “ان المصري يعاني الكثير ماليا من عدم اللعب على استاد بورسعيد خلال السنوات الماضية.
اضاف حلبية فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر أن هناك جبهات داخلية تحارب مجلس الإدارة لعرقلة النجاحات التي تتم داخل النادي.
تابع عضو المصري أن ايهاب جلال علي أعلي مستوي فنيا ولكن الامور كانت صعبة بسبب كثرة الاصابات بالفريق ، وطالب عدة مرات بالرحيل عن الفريق بسبب ضغوط الجماهير.
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