الشمسي: انسحاب الإمارات كلام «سوشيال ميديا»

وصف محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الامارات الحديث حول انسحاب ناديه بأنه كلام سوشيال ميديا. وذكر أن الامور لا تعالج بهذه الصورة. وقال إن نادي الامارات طوال تاريخه ظل مثالا يحتذى في التعامل وفقاً للقوانين واللوائح. وأضاف: أيضاً الحديث عن سعينا لعقد جمعية عمومية طارئة غير صحيح ونحن نعلم أن انعقاد جمعية عمومية غير ممكن ونحن لم نقد اتجاهاً في هذا الخصوص وكل ما ذكر مؤخراً عن نيتنا الانسحاب أو سعينا لعقد جمعية عمومية كلام مواقع وسوشيال ميديا.

وأكد أن الامارات رغم شعوره بالمرارة وبانه ظلم الا أنه يتعامل مع الامر الواقع وليس أمامه خيار سوى ذلك. مشيراً الى أن الاتحاد أيضاً له لوائحه وقوانينه التي اتخذ وفقها قراراته.